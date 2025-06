'Pobjeda ide ili Kini ili SAD-u. Naši saveznici u Europi morat će učiti od nas'

'Moja opća pretpostavka o AI-ju jest da je opasan ', rekao je Karp gostujući u emisiji Squawk on the Street televizijske kuće CNBC . ' Umjetna inteligencija ima i pozitivne i negativne posljedice. Ili ćemo pobijediti mi, ili će Kina.'

Palantir – ključni igrač u državnim projektima

Tvrtka sa sjedištem u Denveru ostvarila je iznimne rezultate na tržištu tijekom 2024. godine, a taj se trend nastavlja i u 2025., s rastom dionica od čak 74 posto od početka godine. Uspjeh Palantira temelji se na snažnoj prisutnosti u državnim ugovorima i sve većem interesu poduzeća za sigurnosna i učinkovitija rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji.

'Ne postoji nijedna ekonomija na svijetu koja ima ovakvo korporativno vodstvo – spremno na prilagodbu, tehnički potkovano i s dubinskim stručnim znanjem', rekao je Karp, jasno poručujući: 'Naši saveznici na Zapadu, u Europi, morat će učiti od nas.'

No uz uspjehe, Palantir se suočava i s optužbama. The New York Times nedavno je izvijestio da tvrtka surađuje s administracijom Donalda Trumpa u prikupljanju podataka o američkim građanima, što je izazvalo zabrinutost javnosti. Karp je u četvrtak te navode oštro odbacio: 'Ne nadziremo Amerikance. To jednostavno nije istina.'

Palantir, čije dionice bilježe značajan rast, trguje se po višem omjeru cijene i zarade u odnosu na većinu tehnoloških konkurenata. Karp je i na to imao direktan odgovor: 'Ne sviđa vam se cijena? Izađite.' Tvrtka je posljednjih godina prešla put od tajanstvenog dobavljača za vladine agencije do jednog od vodećih igrača na tržištu komercijalne primjene umjetne inteligencije – i to bez gubitka utjecaja u obrambenom i sigurnosnom sektoru.