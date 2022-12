Kozmička kataklizma: Astronomi su snimili crnu rupu u središtu udaljene galaksije koja masivnu zvijezdu doslovno kida u komadiće

Znanstvenici su uvjereni da će ovaj događaj omogućiti otkrivanje sličnih pojava karakterističnih po iznimno jakim izbojima svjetla

Komadi te zvijezde zarobe se unutar orbitalnog diska crne rupe te ona proguta i ostatak unutar tog diska. Znanstvenici nazivaju to - događaj plimnog poremećaja (TDE ili tidal distruption event ).

U nekim, iznimno rijetkim slučajevima supermasivna crna rupa nakon uništenja zvijezde lansira 'relativističke mlazove', zrake tvari koje putuju brzinom blizu brzine svjetlosti. Andreoni je otkrio takav događaj uz pomoć Zwicky Transient Facilityja (ZTF) u veljači 2022. Nakon što je grupa javno objavila otkriće relativističkog mlaza nazvali su ga AT 2022cmc te rezultate promatranja izdali 30. studenog 2022. u časopisu Nature.

'Znanstvenici su događaj sličan ovom zadnji put ulovili prije deset godina', rekao je profesor Michael Couglin s Odjela za astronomiju na Sveučilištu Minnesota Twin Cities i zamjenik voditelj projekta.

'Sudeći prema sakupljenim podacima, procijenili smo da se relativistički mlazovi izbacuju u jednom od sto ovakvih destruktivnih događaja, što AT 2022cmc čini iznimno rijetkom pojavom. Štoviše, blistav bljesak nastao tijekom ovog događaja jedan je od najsvjetlijih koje smo ikad snimili.'

Znanstvenici su, naime, prije otkrića AT 2022cmc pomoću očitanja gama-zračenja zabilježili samo dva izbačaja TDE-a. Ove misije mogu prepoznati oblike najveće energije radijacije proizvedene sa strane tih mlazova. Posljednji takav TDE zabilježen je 2012., s time da su morali otkriti nove metode potrebne za otkrivanje sličnih događaja. Kako bi to napravili, Andreoni, inače postdiplomski suradnik na Odjelu za astronomiju UMD-a i NASA-inog Centra za svemirske letove Goddard, i njegov tim uveli su novu taktiku 'velike slike' kojom su ulovili AT 2022cmc.

Koristili su optičke sustave na tlu kako bi promatrali nebo bez nekih konkretnih ciljeva. Uz pomoć ZTF-a analiziran je velik 'komad' neba, a tim je uz pomoć teleskopa Samuel Oschin u Kaliforniji otkrio, prepoznao i proučio naoko uspavanu crnu rupu.