Super prilike u IT sektoru: Pogledajte tko sve traži djelatnike ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled atraktivnih oglasa u IT sektoru

Posjeduješ iskustvo u poslovima programiranja i izražene analitičke sposobnosti? Spreman/na si na kontinuirano učenje i usavršavanje? Želiš raditi na složenim, inovativnim i zanimljivim projektima? Say no more! Zaposli se kao Samostalni programer (m/ž) u tvrtki Sartorius Croatia-Libra elektronik. Opis posla, između ostalog, uključuje razvoj, razradu, implementaciju i održavanje poslovnih aplikacija, a nude ti stimulativna primanja i prigodne nagrade, plaćen topli obrok, priliku za profesionalnim rastom u međunarodnom okruženju i ugodnu radnu atmosferu. Oglas ostaje aktivan do 26. veljače.

Elektronički računi d.o.o., inkubator znanja i inovacija sa stalnim mjesečnim rastom na atraktivnom tržištu e-dokumenata, traži Junior/Senior Developere (m/ž) koji žele razvijati znanja u visoko kompetitivnoj industriji. Nude ti rad na projektima tvrtke Elektronički računi doo, osiguran rad u IT industriji s daljnjim eksponencijalnim rastom, mogućnost napredovanja u developer timu i/ili preuzimanja održavanja sustava kao i potencijali osobnog razvoja, edukacija i sl. Svoj životopis im pošalji do 26. veljače.