Što su to svemirski liftovi i hoće li promijeniti način na koji gledamo let u svemir

Neobična tehnologija koja se oslanja na centrifugalnu silu i izdržljive materijale izrade mogla bi skupo putovanje raketama zamijeniti puno jeftinijim putovanjem liftom - no kao i kod svega u životu, pravi izazov leži u detaljima

Sve veći broj znanstvenika i tehno entuzijasta istražuje načine na koje izgraditi ni manje ni više nego divovski lift koji će s površine Zemlje ili Mjeseca moći prenositi teret do orbite i nazad.

Od realističnih scenarija, u kojima lift putuje od površine Mjeseca do njegove neposredne orbite, do onih složenijih, koji zamišljaju lift što seže sve od našeg satelita pa do Zemljine orbite, vizija strukture koja zamjenjuje skupe lansirne rampe i hrpu novca potrošenog u gorivo iz dana u dan sve je popularnija. Štoviše, znanstvenici su uvjereni da bi se lift na Mjesecu mogao izgraditi uz pomoć već postojećih tehnoloških rješenja.

'Svi koji zagovaraju svemirske liftove su u pravu - štoviše, tvrdim da je Mjesečev lift izgradiv već postojećom tehnologijom', komentirao je Michael Laine, predsjednik LiftPort Grupe, kompanije posvećene izgradnji svemirskih liftova. Drugi zagovornici ove ideje tvrde da je izgradnja ovakve strukture već izvediva te da ćemo zahvaljujući njoj svjedočiti revoluciji svemirskog putovanja i istraživanja.

Nastanak ideje

Izvornu ideju svemirskog lifta zamislio je ruski znanstvenik Konstantin Ciolkovski 1895., nakon što je pogledao Eiffelov toranj i zamislio ga kako se proteže sve do svemira. Njegova vizija postala je mišlju vodiljom cijelog tehnološkog pokreta vezanog uz svemirske liftove. Njegov toranj prenosio bi teret do geostacionarne orbite - visine na kojoj sateliti mogu sinkronizirati svoju orbitu s rotacijom planeta - iliti 35,786 kilometara nadmorske visine. Dok objekt uzlazi uz toranj, on dobiva na brzini, a pri tome mu pomaže sila Zemljine rotacije. Ono što najviše intrigira znanstvenike potencijalna je učinkovitost sustava koji ne samo da je jeftiniji od raketa, već je i brži.

'Strahovito visoka cijena svemirskog transporta povezana s nepredvidljivošću i nepouzdanošću velika je prepreka našem putovanju u svemir', tvrde stručnjaci iz NASA-e. 'Naši snovi o svakodnevnom životu u svemiru i boljem životu na Zemlji taoci su visoke cijene transporta u svemir.'

Premda ova tvrdnja dolazi iz davne 2008., situacija se nije previše promijenila - transport tereta u svemir trenutno košta oko 20.000 dolara po kilogramu. S obzirom na to da je NASA-in program Space Shuttle završio 2011., taj posao su preuzele privatne tvrtke koje prenose teret u Međunarodnu svemirsku stanicu.

Prema trenutnim procjenama, dobro dizajnirani svemirski lift smanjio bi cijenu prijenosa tereta na 100 dolara po kilogramu. Čak i 1000 dolara po kilogramu bilo bi svega pet posto trenutne cijene transporta u orbitu.