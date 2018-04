Što je zapravo poručio šef Facebooka pred Kongresom: Oni znaju puno više nego što možemo i sanjati...

Glavni čovjek Facebooka jučer je pred američkim vlastima odgovarao na pitanja o osobnoj privatnosti, odgovornosti i utjecaju društvenih mreža na čovječanstvo. Presudne trenutke saslušanja prokomentirao je stručnjak za internetsku sigurnost Lucijan Carić

Zuckerberg je naglasio kako je vrlo važno ljudima objasniti koje točno informacije dijele putem Facebooka i kako će one biti iskorištene . On je, naime, uvjeren da svaki put kada Facebookom dijelimo fotografije ili poruke moramo znati kamo idu te informacije.

'Nakon što potpišemo ugovor s Facebookom sve je gotovo. Kompanije poput njih točno znaju kako složiti pravni dokument koji tvorca ugovora štiti više od potpisanika i to je vrlo uigrana praksa', komentirao je Carić . 'Pojašnjenje ugovora, makar korisno i fer prema korisniku, neće mijenjati način na koji se Facebook odnosi prema njegovim podacima', ističe.

S ovime se slaže i naš sugovornik i stručnjak za internetsku sigurnost Lucijan Carić . On, unatoč svim pojašnjenjima koja Zuckerberg najavljuje, upozorava na pozadinu stvari.

'Postoji jedna vrlo velika zabluda o prodaji informacija oglašivačima. Pitamo ih koga žele doseći i onda njihove oglase šaljemo ciljanoj publici. To je fundamentalni dio našeg modela i nešto što puno ljudi krivo shvaća', komentirao je Zuckerberg. Senatorica Tammy Baldwin pitala je Zuckerberga je li znanstvenik Aleksandr Kogan s Cambridgea prodao podatke s Facebooka ikome osim Cambridge Analytici , a Zuckerberg je potvrdio da jest .

Carić je cijelu situaciju komentirao iz malo šireg gledišta, naglasivši da ' ruski utjecaj na izbore u Americi nije izolirani slučaj . Demokratskim izborima diljem svijeta se putem društvenih platformi manipulira već godinama, samo što se o tome puno ne govori. Najviše zabrinjava to što su društvene mreže samo jedna od fronti'.

'Jedna od stvari koje najviše žalim vezano uz Facebook sporo je reagiranje na ruski društveni inženjering tijekom 2016. Što god bilo, trenutno to istražujemo i sigurni smo da ćemo pronaći puno toga', komentirao je Zuckerberg te naglasio da u Rusiji postoje ljudi koji doslovno imaju posao eksploatiranja sustava poput Facebooka.

Preuzimanje odgovornosti

Zuckerberg je za sve dosadašnje incidente vezane uz Facebook preuzeo osobnu odgovornost rekavši da je 'sve bila njegova greška te da mu je iskreno žao'. Ovome svemu pridonosi i činjenica da je, citiramo, 'on pokrenuo Facebook, on ga vodi i on je odgovoran za sve što se na njemu događa'.

Šef Facebooka nastavio je u sličnom tonu rekavši da je 'vrlo jasno da Facebook nije napravio dovoljno da spriječi zlorabljenje tih alata, u što ubraja i lažne vijesti, vanjski utjecaj na izbore, kao i govor mržnje te propuste vezane uz privatnost podataka'.