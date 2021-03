Što je to brzo pokretanje Windowsa 10 i zašto ga je bolje ugasiti?

Brzo pokretanje ili 'Fast Startup' korisna je značajka koja ubrzava pokretanje osbnog računala s instaliranim sustavom Windows. U nekim slučajevima, doduše, htjet ćete ju deaktivirati

Kako funkcionira?

Brzo pokretanje ključ uspjeha skriva u gašenju Windowsa. Umjesto da ugasi računalo i zatvori sve programe, PC 'hibernira' i na sljedećem pokretanju samo nastavlja rad od točke gdje je stao - ovaj način pokretanja često nosi ime 'hibridno gašenje'.

Kao što smo već spomenuli, brzo pokretanje je automatski aktivno na većini laptopa i stolnih PC-ja. Mnogi, doduše, savjetuju izbjegavanje načina rada ili deaktivaciju nakon što prvi put pokrenete računalo. Premda se radi o jako korisnoj značajki, brzo pokretanje ima nedostatke.

Brzo pokretanje, kao i hibernacija, radi tako da zatvara sve programe, no umjesto gašenja PC-ja, stavi ga u hibernaciju čime izbjegava ponovno pokretanje drivera, kernela i sličnih dijelova OS-a. Kad drugi put upalite računalo, ono će izaći iz hibernacije i dramatično ubrzati startanje. Negativni utjecaj brzog pokretanja uključuje nadogradnje koje za instalaciju ponekad traže potpuno gašenje sustava. Sustav pored toga pri brzom pokretanju zaključava tvrde diskove kojima nećete moći pristupiti ako koristite dual boot (na računalu imate instalirana dva operativna sustava).

Ako spadate među korisnike kojima bi gore navedeno moglo zasmetati, razmislite o isključivanju značajke.

Kako isključiti Fast Startup u Windowsima 10?

Premda je korisno, brzo pokretanje za Windows 10 nije za svakog. Evo kako ga možete isključiti.

U Startu napišite Control Panel i birajte aplikaciju. Kliknite nakon toga na Power Options i birajte Choose what the power button does - birate što radite tipkom za gašenje.

Kliknite na Change settings that are currently unavailable i maknite kvačicu s polja pored 'Turn on fast startup'. Kliknite na Save changes.

Ovim ćete učinkovito isključiti brzo pokretanje. Sljedeći put kad pokrenete računalo vaš PC će se pokrenuti bez Fast Startupa.