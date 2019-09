Steam će nakon 16 godina napokon dovesti u red jednu važnu značajku

Popularna trgovina igrama online konačno bi nam mogla ponuditi bolji način sortiranja igara

Problem nije riješen 2012. uvođenjem načina rada Big Picture, ali bi mogao razriješen sad. Naime, 17. rujna stiže novo, redizajnirano izdanje kartice Steam Library. Doduše, riječ je o beta izdanju za koje se morate prijaviti, no bolje išta nego ništa.

Navigacija na lijevoj strani puna je popisa igara koje je moguće raširiti i skupiti, dok sučelje na desnoj strani nudi informacije o pojedinim igrama.

U izvornom sučelju u desnom je dijelu uvijek bio jedan stupac s informacijama o jednoj igri. Pri vrhu ste mogli naći Friends who own this game, ispod čega su bila postignuća, i vijesti u tekstualnom obliku.

Ako ne odaberete određenu igru taj prostor sad postaje dom za 'police' s redovno osvježavanim vijestima i aktivnostima vezanim uz igre koje već posjedujete.

Možete ih brisati ako želite, ali po početnim postavkama naći ćete nekoliko korisnih mehanizama za sortiranje pa ih možete probirati po nedavnim novostima, po igrama koje ste nedavno igrali i po igrama koje su vaši prijatelji nedavno igrali.

Ispod njih ćete naći vaš izbor igara, statični pregled koji možete sami popunjavati. Zanimljivije zvuči dinamička kolekcija, u koju možete utipkati i odabrati što god vas zanima kako bi Steam za vas odabrao sve što odgovara opisu. Ta će kolekcija automatski dodavati sve što ste novo kupili, a odgovara kriterijima koje ste postavili.