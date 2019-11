Samsung pametna računica – uštedite novac i smanjite potrošnju električne energije

Kupujete ili renovirate stan i tražite vrhunske uređaje koji će ostvariti sve vaše želje? Ili vam je upravo perilica za rublje otkazala svoju poslušnost i u potrazi ste za novom? Samsung ima odlično rješenje za vas, a pritom ćete i uštedjeti

Kako bi svojim korisnicima pružio dodatnu sigurnost i pokazao koliko cijeni njihovu vjernost, Samsung je pripremio nove promotivne aktivnosti. Kupnjom odabranih modela Samsung kućanskih aparata (perilica rublja, sušilica rublja, hladnjaka i ugradbenih kuhinjskih uređaja) do 10. Studenog možete ostvariti do 25% popusta i smanjiti potrošnju električne energije. Uz to kupnjom perilice, sušilice rublja ili ugradbenog kuhinjskog uređaja sada dobivate i petogodišnje jamstvo.

Uz Samsung hladnjak riješit ćete se neželjenog nakupljanja leda i odmrzavanja, a svojim će se savršenim dizajnom sigurno odlično uklopiti u vašu kuhinju. Zahvaljujući NO Frost tehnologiji možete zaboraviti na neželjeno nakupljanje leda i mukotrpno odmrzavanje. Ova tehnologija poboljšava protok zraka i održava stalnu temperaturu u svakom kutu hladnjaka, čime se sprječava nakupljanje leda i inja.

Svojim suvremenim dostignućima, Samsung perilica rublja s QuickDrive™ tehnologijom skraćuje vrijeme pranja i do 50% , a potrošnju energije do 20%. Q-Drum™ ima glavni bubanj i pozadinsku ploču koji se nezavisno okreću, a rezultira brzim, moćnim i nježnim pranjem. Uz pomoć tehnologije vrata AddWash™ omogućeno vam je dodavanje odjeće nakon pokretanja ciklusa pranja.