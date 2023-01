Sam se nominirao za rezanje: Šefu Applea plaća u 2023. pada 40 posto

Niže prihode određuje odbor, no Cook je navodno sam predložio da mu snize mjesečnu plaću

Tim Cook ove će godine imati 40 posto nižu plaću nego u 2022., piše u Appleovoj najnovijoj objavi. Iza sniženja plaće leži preporuka samog direktora. Tijekom okupljanja dioničara u 2022. 64 posto glasova o plaćama (Say on Pay) vezanih uz prijedloge za kompenzaciju direktorima stalo je uz održavanje plaća etabliranih 2021.

Premda je riječ o većinskom glasu, on je i dalje manji od 94.9 posto glasova u prošloj godini.

Kako bi odredili ovogodišnje pakete za plaće, Appleov odbor za kompenzaciju u obzir je uzeo glasove 'Say on Pay' i Cookov prijedlog 'podešavanja naknada u jeku primljenih kritika'. Cookova će ciljana plaća za 2023. biti 49 milijuna dolara, što je 35 milijuna dolara manje od plaće u 2022. Njegova osnovna plaća i dalje je 3 milijuna dolara, a njegov godišnji novčani poticaj ostaje nepromijenjen sa 6 milijuna dolara, no vrijednost njegove nagrade u kapitalu ove godine je pala sa 75 milijuna dolara u 2022. na 40 milijuna dolara.