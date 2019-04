S umjetnom inteligencijom pravila treba odrediti prije no što stvari izmaknu kontroli

Dobro je upravljati razvojem umjetne inteligencije i odrediti pravila prije no što stvari izmaknu kontroli, iako je zasad još uvijek prerano za stroge zakone i propise, poručila je Microsoftova odvjetnica specijalizirana za umjetnu inteligenciju Daria Brashkina

Odgovor na to pitanje pokušala je dati Daria Brashkina , odvjetnica specijalizirana za intelektualno vlasništvo i umjetnu inteligenciju koja radi za Microsoft na području Bugarske te Ukrajine, Kazahstana i drugih zemalja Zajednice nezavisnih država (saveza država nastalih nakon raspada Sovjetskog Saveza).

U tu je svrhu pokrenuta inicijativa Partnership on AI , koja okuplja više od 80 partnera među kojima su - uz Microsoft - Google, Amazon, Facebook, Amnesty International, Apple, IBM...

No, Brashkina ne dvoji kako će područje umjetne inteligencije uskoro izaći iz sadašnje faze posredne regulacije (uglavnom putem zakona i propisa koji se bave bazama podataka) i biti izravno regulirana. U procesu nastanka nove regulative svakako treba čuti i glas razvojnih programera, i tvrtki, i vlasti.

Brashkina vjeruje kako je svaka tehnologija - pa tako i umjetna inteligencija - sama po sebi neutralna. Ljudi su ti koji u korištenje i primjenu unose svoje stavove i predrasude. Stoga je dobro upravljati njenim razvojem i odrediti pravila prije no što stvari izmaknu kontroli, iako je zasad još uvijek prerano za stroge zakone i propise jer bi previše stroga regulacija mogla usporiti napredak.

Peto načelo podrazumijeva transparentnost, odnosno uvid u ključne aspekte procesa donošenja odluka kojeg obavlja umjetna inteligencija. Konačno, šesto načelo je odgovornost, u smislu tko odgovara za djelovanje umjetne inteligencije i na kojoj razini, je li odgovornost pojedinačna ili zajednička i tome slično.

U Microsoftu imaju postupak provjere odgovara li proizvod ili usluga mjerilima ovih načela, čime se bavi savjetodavno tijelo nazvano Aether (skraćenica od AI, Ethics and Effects in Engineering and Research).