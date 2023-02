Roboti bi nas mogli zamijeniti u nabavci namirnica i drugim kućanskim poslovima, ali ne bez problema

Uz pomoć oko kućanskih poslova, viši stupanj automatizacije domaćinstava mogao bi rezultirati i velikim udarom na privatnost

Ali to bi, s druge strane, moglo povećati nejednakosti kad je riječ o slobodnom vremenu, budući da će naprednu tehnologiju moći si priuštiti samo bogatija kućanstva.

To je zaključak istraživanja u kojem je sudjelovalo 65 stručnjaka za umjetnu inteligenciju u Japanu i Velikoj Britaniji, a koji su trebali predvidjeti utjecaj robota na poslove u domaćinstvu.

Stručnjaci u istraživanju objavljenom u časopisu Plos One su procijenili kako će tek oko 28 posto poslova vezanih uz skrb, poput podučavanja, čuvanja djece ili brige za starijeg rođaka, biti automatizirano. No, zato ćemo trošiti do 60 posto manje vremena na nabavku namirnica, piše Guardian.

Slična su predviđanja prisutna već desetljećima. Napretka je u međuvremenu bilo, ali zasad nismo otišli puno dalje od robota usisavača.

Doduše, u Zagrebu je već neko vrijeme aktivan restoran Bots&Pots, u kojem je kuhara zamijenio upravo - robot...