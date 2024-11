Rimac Grupa ima novog glavnog izvršnog direktora

'Spomenuta promjena u vrhu grupacije rezultat je odluke Mate Rimca da svoju pozornost usmjeri na segmente u kojima može ostaviti najviše utjecaja. Antony se poslovanju Rimac tvrtki pridružio 2015. godine, i to najprije na poziciji člana Nadzornog odbora tvrtke Rimac Automobili (danas Rimac Grupa), a zatim i kao predsjednik nadzornih odbora tvrtke Bugatti Rimac (od 2021. godine) i Rimac Grupe (od 2023. godine). Zahvaljujući izvanrednom poznavanju cjelokupnog poslovanja sposoban je vrlo brzo preuzeti odgovornosti glavnog izvršnog direktora Rimac Grupe', navodi se u priopćenju.

Pored funkcija u nadzornom odboru unutar Rimac Grupe, Antony Sheriff je poznat i po predvođenju lansiranja novih McLaren Automotive automobila, uključujući i nadgledanje razvoja sportskih automobila MP4-12C i McLaren P1. Osim toga, Antony je obnašao čelnu ulogu u tvrtki Princess Yachts, proizvođaču luksuznih jahti, u vrijeme njezina snažnog rasta, te bio član upravnih odbora tvrtki Rivian, Aston Martin Lagonda, Pininfarina SpA i Automobili Pininfarina.

Antony Sheriff, glavni izvršni direktor Rimac Grupe, dodao je sljedeće: 'Svaki puta kada se vaša tvrtka udvostruči, zapravo vodite novu tvrtku. U slučaju Rimca, koji je napredovao od jednog čovjeka u garaži do tvrtke vrijedne više od dvije milijarde eura u manje od 15 godina, Mate ne samo da je predvodio brojne 'nove' tvrtke, već ih je i usmjerio na put ka uspjehu. S obzirom na trenutnu veličinu poslovanja, gotovo je nemoguće obnašati dužnosti tri glavna izvršna direktora, čak i za nekoga tko je nadaren i marljiv kao što je to Mate. Budući da se već više od jednog desetljeća svjedočim njegovoj viziji i talentu, te da sam imao tu čast da blisko surađujem s njime od samih početaka tvrtke, počašćen sam da mi je sada povjerena i uloga glavnog izvršnog direktora Grupe. I dok će Mate raditi ono što samo on može s tvrtkama Bugatti Rimac i Rimac Technology, ja ću osigurati da Rimac Grupa posluje što je učinkovitije moguće, te istovremeno tražiti načine za stvaranje dodane vrijednosti za naše dioničare.'

Mate Rimac i dalje je najveći pojedinačni dioničar Rimac Grupe. Ostali investitori uključuju tvrtke kao što su, primjerice, Softbank, Goldman Sachs Asset Management, Porsche i grupacija Hyundai Motor Group. Rimac Grupa prikupila je 2022. godine 500 milijuna eura u investicijskoj rundi D i njezina trenutna vrijednost iznosi više od dvije milijarde eura.