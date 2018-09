Pronađeni prapovijesni 'hashtag' - najstariji ljudski crtež

Možda je to simbol internetskog doba, ali znanstvenici tvrde da je prapovijesni crtež nalik današnjem 'hashtagu', otkriven na kamenu u južnoafričkoj špilji, vjerojatno najstariji poznati ljudski crtež

Apstraktni crtež s nekoliko prekriženih linija, koji pomalo nalikuje 'hashtagu', djelo je lovaca-sakupljača prije otprilike 73.000 godina. To znači da je za 30 tisuća godina stariji od svih dosad poznatih apstraktnih crteža iz Afrike, Europe i jugoistočne Azije. Otkriven je u špilji Blombos, smještenoj oko 300 kilometara istočno od Cape Towna.

'Nagli prekid linija ukazuje na to da se radi samo o fragmentu i da je izvorni crtež bio na većoj površini. Vjerojatno je u cijelosti bio i složeniji', rekao je arheolog Christopher Henshilwood, koji je vodio istraživanje i objavio ga u časopisu Nature. 'Ne bih to nazvao umjetnošću. To je definitivno apstraktan dizajn i sigurno je imao neko značenje za autora te vjerojatno bio dio zajedničkog sustava simbola koji su razumjeli ljudi iz te skupine', dodao je.

Homo sapiens pojavio se u Africi prije 315.000 godina i kasnije proširio svijetom.