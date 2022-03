Proizvodnja struje: Počinje fuzijski projekt hrvatskih i španjolskih znanstvenika vrijedan 400 milijuna eura

Hrvatski i španjolski znanstvenici će za dva do tri tjedna krenuti sa zajedničkim ispitivanjem materijala nužnih za gradnju buduće EU elektrane u kojoj će se struja proizvoditi pomoću procesa fuzije

Da bi 2035. počela gradnja takve elektrane (DEMO) prvo je potrebno doći do materijala za njenu gradnju. 'Hrvatska i Španjolska će ispitivati materijale od kojih bi trebalo u budućnosti napraviti fuzijske reaktore, ajmo reći kontejnere, jer se radi o zračenjima velikog intenziteta. To je slično fizikalnim zbivanjima koja se događaju u suncu', rekao je Fuchs za Hinu.

Hrvatska i Španjolska su se 2018. dogovorile da će zajednički ispitivati te materijale u sklopu projekta DONES, i to na način da će postrojenje biti izgrađeno u južnom španjolskom gradu Granadi, dok će s tamošnjim znanstvenicima surađivati znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. 'Cijeli projekt je vrijedan oko 400 milijuna eura, većinu daje Španjolska, uključujući i zemljište gdje će se graditi, a Hrvatska sudjeluje sa 30 milijuna eura', izjavio je Fuchs.

'To otvara čitav niz mogućnosti za sudjelovanje kompanija koje se bave visokim tehnologijama u samoj izgradnji takvih eksperimentalnih pogona. Postoji interes i hrvatskih kompanija koje bi radile', dodao je. Fuchs je u srijedu doputovao u Madrid u sklopu hrvatske delegacije na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem koji se tijekom dana susreo s premijerom Pedrom Sanchezom. Španjolski premijer je tijekom konferencije za medije spomenuo buduću suradnju dviju zemalja na tom projektu.

'Današnje potpisivanje je početak čitave priče, ono je formalna suglasnost', izjavio je Fuchs. 'Čitav postupak, odnosno početak projekta, kreće za dva ili tri tjedna. Bit će intenzivnog prometa između Granade i Zagreba', poručio je. Hrvatska i Španjolska su bile među zemljama koje su se kandidirale za projekt DONES predavši europskoj agenciji Fuzija za Energiju (F4E) svoje odgovore na upitnik i svu prateću dokumentaciju.

'Dogovorili smo se da će DONES dobiti onaj čija lokacija bude ocijenjena kao bolja, dok će onaj drugi biti njegov strateški partner s rezervnom lokacijom', objasnio je ranije Tonči Tadić, voditelj hrvatske fuzijske istraživačke jedinice na Institutu Ruđer Bošković (IRB).

Izvještaj posebne radne skupine F4E ocijenio je da su obje lokacije zadovoljile uvjete, španjolska u Granadi i hrvatska u Moslavini. No, lokacija u Granadi bila je spremnija za primjenu, jer je u pitanju neuseljeni tehnološki park, dok je u Moslavini to samo građevinski neuređeni teren.

'Zato su dali prednost Granadi, a mi smo temeljem ranijeg dogovora ključni partner Španjolcima i to s rezervnom lokacijom, ako se gradnja u Granadi izjalovi', rekao je Tadić dodavši da je to dobitna kombinacija za obje zemlje. 'Mogli smo naravno ići na glasovanje, ali bi to dovelo do podjela na svim tijelima EU-a na hrvatski i španjolski tabor, nakon čega bi Europska komisija odustala od gradnje DONES-a, jer izaziva podjele u EU', izjavio je.

'Ovako ćemo uređaj graditi zajedničkim snagama dvaju vodećih instituta - IRB-a i CIEMAT-a', dodao je Tadić.

Španjolsko ministarstvo znanosti je objavilo u srijedu na svojoj internetskoj stranici kako će gradnja centra otvoriti 1.000 radnih mjesta u Granadi od čega će biti 400 vrhunskih znanstvenika iz čitavog svijeta. 'To će nam pomoći u revitalizaciji ovog kraja i suzbijanju depopulacije', piše u priopćenju.

Španjolsko ministarstvo je navelo kako su od 2018., kada je dogovorena suradnja, Španjolska i Hrvatska sudjelovale zajedno u nekoliko europskih projekata u sklopu projekta EUROfusion. 'Ovo je još jedan korak u znanstvenoj suradnji Španjolske i Hrvatske', izjavila je ministrica Morant.