Prodajete svoj iPhone ili ga mijenjate novim? Obavezno napravite ove korake

Prije nego što svoj telefon prodate ili poklonite, osigurajte da su svi vaši osobni podaci izbrisani. Uostalom, nitko ne želi uključiti vaš telefon i onda gledati beskonačnu kolekciju selfija

Nakon što ste prebacili sve podatke na novi telefon ili napravili sigurnosnu kopiju, vrijeme je za brisanje vašeg iPhonea. Prvo što ćete htjeti napraviti je isključiti lociranje vašeg uređaja odlaskom u Settings > Find My > Find My Phone i isključivanjem opcija 'Find My Phone' i 'Find My Network'.