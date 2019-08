Pripremite se za najveći nebeski spektakl ovog ljeta: Astronomi su nam otkrili sve što trebate znati o Suzama sv. Lovre

Najbolji uvjeti za opažanje bit će u noći s 12. na 13. kolovoza, od 22 sata do jutra. Ako tu noć ne možete zbog posla provesti izvan kuće, pridružite se ljubiteljima astronomije koji će u nedjelju navečer nebeski spektakl promatrati s Petrove gore; posjetiteljima je organizirana i kino predstava pod otvorenim nebom

Meteorski roj Perzeidi će ove godine prema prognozama svoj maksimum aktivnosti imati u noći sa 12. na 13. kolovoza 2019. Prognozira se da ćemo moći vidjeti 10 do 15 sjajnih meteora na sat obzirom da će nam ove godine u to vrijeme Mjesec biti na nebu i to skoro pun pa će njegova svjetlost značajno smanjiti vidljivost meteora, najavljuje Dorian Božičević, glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza.