Prijevara širokih razmjera cilja djecu koja igraju Fortnite i Roblox, na meti državne institucije

Posljedica toga mnoštvo je kompromitiranih web stranica na domenama .gov, .org i .edu.

CPABuild, registriran u američkoj saveznoj državi Nevadi, postoji od 2016. godine. Služi kao platforma na kojoj njeni klijenti mogu poslovati i obavljati zadaće kao što je, recimo, pružanje ljudima šanse za osvajanje novca slanjem podataka o svojoj e-pošti i poštanskom broju.

Korisnici CPABuilda pokušavaju pridobiti ljude na prihvaćanje tih ponuda. Često to čine spemanjem komentara na YouTubeu ili izradom skočnih prozora sa zlonamjernim softverom.

Web stranica tvrtke ne imenuje nijednog pojedinca koji stoji iza CPABuild-a i oskudna je u sveukupnim detaljima. Tvrde kako dnevno provjeravaju ima li prijevara na njenoj platformi, a njezini uvjeti usluge zabranjuju onima koji je koriste upletenost u prijevare i dijeljenje više vrsta sadržaja.

Prema njihovim podacima, isplatili su više od 40 milijuna američkih dolara izdavačima. Posjeduju katalog s tisućama predložaka i odredišnih stranica.

Upute na YouTubeu

Osim djece, meta su i institucije poput New York State Department of Financial Services, Oak Ridge National Laboratory i Lawrence Berkeley National Laboratory.

Različiti korisnici CPABuilda objavili su videozapise na YouTube koji otkrivaju kako funkcioniraju dijelovi stranice.

Jedan video prikazuje nekoga tko koristi Fortnite skins generator i stranicu stvorenu pomoću CPABuild alata.

U drugom videu moguće je vidjeti vrste ponuda, uključujući navođenje ljudi na dostavljanje podataka o svojoj e-pošti i poštanskom broju, slanje podataka o kreditnoj kartici, instaliranje mobilnih aplikacija i ispunjavanje 'općih anketa'.

Stotine takvih stranica zabilježio je i Internet Archive tijekom zadnjih sedam godina.