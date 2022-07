Prešli ste na iPhone? Učinite si uslugu i izbjegnite ove početničke greške

Ljudi često zanemaruju niz korisnih značajki koje krije novi iPhone. Produljite životni vijek svog novog uređaja uz ove korisne savjete

Značajka također pruža velik broj sigurnosnih preporuka, a može i prepoznati ugrožene lozinke. Da biste počeli koristiti iCloud Keychain, odite u postavke i pritisnite na svoje ime , birajte iCloud i skrolajte do stavke Keychain . Uključite ju. Ako želite dodati nove lozinke ili pregledati stare, odite u postavke i skrolajte do stavke Passwords .

Nekorištenje prekidača za utišavanje uređaja

Jedna od najkorisnijih hardverskih značajki iPhonea je prekidač za utišavanje. On se nalazi na lijevoj strani uređaja iznad tipki za glasnoću. S obzirom na to da Apple u pravilu preferira minimalizam, što smo vidjeli micanjem tipke home i ulaza za slušalice, mnogi zapitkuju zašto je ovaj prekidač ostao, no to je priča za drugi članak.

Ako ste prije imali Android, morali ste koristiti softversku tipku kako biste utišali uređaj, no to stvara poseban problem: morali ste aktivirati ekran.

Upravo tu do izražaja dolazi iPhoneov prekidač jer brzo i jednostavno utišava smartfon bez interakcije s ekranom ili utjecaja na glasnoću reproduciranih medija. Kako provjeriti je li telefon utišan? Prekidač će u tom slučaju ispod biti narančast, piše Makeuseof.

Korištenje dodataka treće strane

Ako ste izgubili ili oštetili iPhoneov punjač, a treba vam zamjena, predlažemo da odete do službenog dućana i kupite original. Nelicencirani punjači i dodaci često ne prolaze kroz rigorozna sigurnosna testiranja kao u Appleu, što posredno utječe na sigurnost vašeg telefona. Kako biste osigurali to da koristite siguran uređaj, obavezno provjerite ima li certifikat MFi (Made for iPhone) koji potvrđuje da je proizvod odobrio Apple.