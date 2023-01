Prelet asteroida pokazao slijepu točku u otkrivanju prijetnji planetu

Otkriće asteroida veličine malog kamiona samo nekoliko dana prije nego što je proletio pored Zemlje u četvrtak, iako nije predstavljao prijetnju čovječanstvu, ukazuje na slijepu točku u našoj sposobnosti predviđanja asteroida koji bi mogli uzrokovati štetu, kažu astronomi

NASA je godinama davala prioritet otkrivanju mnogo većih i egzistencijalno opasnijih asteroida od 2023 BU, malog svemirskog kamena koji je proletio oko 3500 kilometara od površine Zemlje, bliže od nekih satelita. Da je krenuo prema Zemlji, bio bi smrvljen u atmosferi, a samo mali fragmenti mogli bi dospjeti do površine. 2023 BU među manjima je u skupini koja obuhvaća asteroide promjera od 5 do 50 metara, koja također uključuje one velike kao olimpijski bazen.

Teško je otkriti objekte te veličine sve dok se ne približe Zemlji, što otežava napore da se pripremimo za onaj koji bi mogao utjecati na naseljeno područje. Vjerojatnost da će svemirska stijena te veličine, koja se naziva meteor, udariti u Zemlju kada uđe u atmosferu, je prilično niska. Procjenjuje se da će meteor od 5 metara pogoditi Zemlju jednom godišnje, a onaj od 50 metara jednom u tisuću godina, prema NASA-i. S trenutnim mogućnostima astronomi ne mogu vidjeti da takav kamen 'cilja' Zemlju sve do nekoliko dana prije.

'Ne znamo gdje je većina asteroida koji mogu uzrokovati lokalna i regionalna razaranja', rekao je Terik Daly, znanstvenik u Laboratoriju za primijenjenu fiziku Johns Hopkins. Dvadesetmetarski meteor koji je eksplodirao 2013. godine iznad Čeljabinska u Rusiji događa se jednom u 100 godina, navodi NASA-in Laboratorij za mlazni pogon.

Stvorio je udarni val koji je razbio desetke tisuća prozora i prouzročio štetu od 33 milijuna dolara, a nitko ga nije vidio prije nego što je ušao u Zemljinu atmosferu. Neki astronomi smatraju oslanjanje samo na statističke vjerojatnosti i procjene populacije asteroida nepotrebnim rizikom, kada bi se mogla poboljšati NASA-ina sposobnost da ih otkrije.