Preko 90 posto korisnika Gmaila još ne koristi ovu bitnu značajku

Jedna od najprihvaćenijih metoda cyber-zaštite zapanjujuće je nepopularna, što znači da je velik broj korisnika Googlea vrlo ranjiv na hakerske napade

Inženjer iz Googlea otkrio je da preko devedeset posto Google profila ne koristi provjeru u dva faktora, više poznat po engleskom nazivom Two-Factor authentication (skrećeno 2FA), izvještava stranica The Register. S obzirom da ga toliko malo ljudi koristi, The Register je pitao zašto 2FA ne koriste svi Gmail profili, odnosno - zašto on nije obavezan. Inženjer, Grzegorz Milka, objašnjava da postoji opasnost da će brojni korisnici jednostavno napustiti uslugu ako ih ona tjera na dodatne mjere sigurnosti.