Povežite Google Maps s ostalim aplikacijama uz ove korisne trikove

Google već godinama učinkovito povezuje sve svoje online aplikacije uključujući i popularni alat za navigaciju Google Maps. Evo kako i njega možete povezati s ostalim predstavnicima Googleove ponude web programa

Google Maps trenutno je jedno od Googleovih najvećih dostignuća. Ova usluga pomaže milijunima ljudi da nađu put do odredišta, dijele precizni put do željene adrese i na vrijeme dolaze na ugovorene sastanke.

Pohranite Google mapu na Google Disk

Ako imate Google profil, postoji šansa da barem na neki način koristite Google Disk. Jeste li znali da također možete unutar Google Drivea koristiti i Google Maps?

Da biste napravili novu kartu, odite na New > More > Google > My Maps. Ovo će vas odvesti na stranicu Google Mapsa gdje možete planirati putovanje i to na nekoliko različitih razina. Nakon što ste gotovi sa mapom, samo zatvorite karticu i sve će promjene biti automatski pohranjene na vaš Google Disk. Sve što trebate napraviti je imenovati mapu kako poslije na nju ne biste zaboravili.

Mape možete pregledavati i u različitim mapama. Ova vrsta organizacije korisna je za veća putovanja tijekom kojih posjećujete nekoliko različitih mjesta, pa vam sve karte trebaju u istoj mapi.