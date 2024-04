Potres na Tajvanu ozbiljan je podsjetnik na krhkost ove industrije

Najveći svjetski proizvođač čipova radi na nastavku rada nakon snažnog potresa koji je u srijedu pogodio Tajvan - što su dobrodošle vijesti za brojne proizvođače; od iPhonea i računala do automobila i perilica rublja koji se oslanjaju na napredne poluvodiče.

Potres magnitude 7,4, najjači u 25 godina, pogodio je istočnu obalu otoka u srijedu ujutro, usmrtivši devetero ljudi te uzrokujući klizišta i urušene strukture građevina. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, vodeći proizvođač čipova poznat i kao TSMC, uglavnom posluje na suprotnoj strani otoka iako je tvrtka rekla da su njezini pogoni doživjeli potres. TSMC je privremeno evakuirao neke proizvodne pogone, ali je kasnije u srijedu rečeno da je osoblje na sigurnom i da se vratilo na radna mjesta.

'Na pojedinim objektima oštećen je manji broj alata, što je djelomično utjecalo na njihov rad. Međutim nema štete na našim kritičnim alatima', objavio je TSMC kasno u srijedu. Iako se čini da potres u srijedu neće imati dugoročne implikacije na opskrbni lanac poluvodiča, dao je jasan podsjetnik na rizike koncentracije ključne proizvodnje mikročipova na otoku koji je sklon potresima, te je dugogodišnje žarište geopolitičkih napetosti. Proizvođači čipova i vlade, uključujući američku, posljednjih godina uložili su milijarde u nastojanja da diversificiraju proizvodnju čipova, ali mnogi stručnjaci brinu se da se taj proces ne odvija dovoljno brzo.

Procjenjuje se da TSMC proizvodi oko 90 posto najnaprednijih poluvodičkih čipova na svijetu, a oni su ugrađeni u bezbrojne uređaje na koje se ljudi svakodnevno oslanjaju. Njegove čipove koriste tehnološki divovi poput Applea, Qualcomma, Nvidije i AMD-a i ključni su za rastuću industriju umjetne inteligencije, za koju je ponuda čipova vrlo ograničena.

'Vjerujem da je to egzistencijalna prijetnja', rekao je David Bader, profesor i direktor Instituta za podatkovnu znanost na Institutu za tehnologiju u New Jerseyju, o koncentraciji proizvodnje čipova na Tajvanu. 'Cijeli svijet sada radi na poluvodičkim uređajima koji pokreću sve što radimo, bilo da se vozimo u automobilima ili razgovaramo mobitelom. Koriste se i u našim vojnim obrambenim sustavima ili sustavima naoružanja', rekao je Bader. 'Ako bi se proizvodnja zaustavila... to bi bilo pogubno.'