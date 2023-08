Posrnuli kripto kralj živi na kruhu i vodi? 'Zatvor ne prihvaća njegovu vegansku prehranu'

Odvjetnik Mark Cohen dodao je da Bankman-Fried nije primio doze svog propisanog lijeka Adderall za poremećaj pažnje i hiperaktivnost, i to otkako mu je određen pritvor prije 11 dana. Cohen je rekao i da su pri kraju njegove zalihe Emsama za liječenje depresije. Američki okružni sudac Lewis Kaplan rekao je zatvoru da Bankman-Friedu mora dati spomenute lijekove, piše BBC .

Raniji zahtjev odvjetnika uključivao je pismo njegovog psihijatra Georgea Lernera, koji liječi bivšeg izvršnog direktora FTX-a od veljače 2019. 'Bankman-Fried ima povijest depresivnog poremećaja te poremećaja pažnje i hiperaktivnosti. Bez svojih lijekova doživjet će povratak depresije i simptoma ADHD-a, i to će ozbiljno negativno utjecati na njegovu sposobnost obrane', upozorio je Lerner.

No više ga se ne tereti za urotu za kršenje američkih zakona o financiranju kampanje. Bankman-Fried priznao je da je FTX neadekvatno upravljao rizikom, ali je zanijekao krađu sredstava. FTX je nekoć bio druga najveća mjenjačnica kriptovaluta na svijetu, procijenjena na 32 milijarde dolara. Podnesen je zahtjev za zaštitom od bankrota 11. studenoga, što je izazvalo šok na tržištu kriptovaluta.

U studenom prošle godine Bankman-Fried je optužen za prijevaru nakon propasti FTX-a. Tijekom sudskog saslušanja u New Yorku u utorak izjasnio se da nije kriv za sedam kaznenih optužbi sadržanih u novoj optužnici, uključujući prijevaru i zavjeru.

Prekršajna sutkinja Sarah Netburn rekla je da će odmah razmotriti ove probleme i pokušati pronaći rješenje do kraja dana. Christian Everdell, jedan od odvjetnika u timu Bankman-Frieda, rekao je za Netburn da postoje 'ozbiljna pitanja Šestog amandmana', a on se ne može pripremiti i sudjelovati u svojoj obrani samo šest tjedana do suđenja.

Bankman-Fried do sada nije imao pristup internetu i prijenosnom računalu. Njegovi odvjetnici tvrdili su da se neće moći pravilno pripremiti za suđenje zbog ogromne količine dokumenata o otkrićima kojima se može pristupiti samo putem računala spojenog na internet.

U ponedjeljak je sudac Kaplan odobrio Bankman-Friedu i njegovim odvjetnicima da rade izvan zgrade suda na adresi Pearl Street 500 na Manhattanu u New Yorku odmah nakon izricanja optužbe u utorak. Sutkinja Netburn rekla je da će izraziti zabrinutost oko životnih uvjeta Bankman-Frieda izravno Uredu za zatvore Ministarstva pravosuđa SAD-a.

Bankman-Friedu je opozvana jamčevina zbog njegove odluke da The New York Timesu preda privatne dnevničke zapise bivše djevojke Caroline Ellison. U mnogim osobnim spisima Ellison je izrazila sumnju u sebe i osjećaj stresa u ulozi bivše voditeljice Bankman-Friedovog propalog kripto hedge fonda Alameda Research.