Pogledajte video svih letova NASA-inog robotskog helikoptera Ingenuity

NASA je podijelila video u kojem prikazuje sve letove marsovskog helikoptera Ingenuity. On je postao prvom letjelicom koja je postigla pogonski kontrolirani let na drugom planetu nakon što su je rotori ponijeli iznad površine Marsa u travnju 2021.

Nakon uspješnog testnog leta, stroj nalik bespilotnoj letjelici izvršio je još 71 let te je prešao ukupnu udaljenost od 17,7 kilometara. Misija je završila u siječnju nakon što je teško slijetanje uzrokovalo oštećenje rotora te spriječilo ponovni let.

NASA-in video objedinjuje svaki od 72 leta, uključujući onaj u kojem je proveo najdulje vrijeme u zraku (let 12. - 169,5 sekundi), onaj najviši (let 61. - 24 metra, samo lebdenje), najbrži (letovi 62., 68. i 69. - 10 metara u sekundi), kao i najdalji (let 69. - 705 metara).