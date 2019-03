Novi Zeland zakonski je zabranio skidanje manifesta terorista iz Christchurcha

Osobama koje nastave posjedovati i distribuirati manifest i snimku prijenosa uživo pokolja u kojem je ubijeno 50 ljudi prijeti kazna do 14 godina zatvora

Novozelandski Office of Film & Literature Classification službeno je zabranio snimku i manifest te zatražio njihovo uništavanje, odnosno uklanjanje poveznica na njih s medija online. Onima koji se ogluše na zabranu prijeti kazna zatvora u trajanju do deset, odnosno do 14 godina.

Osim što su zabranili cjelokupni 17-minutni video, iz te su institucije upozorili i kako bi njegovi pojedini dijelovi koji prikazuju nasilje, ozljeđivanje, smrt ili promiču terorizam također mogli biti ilegalni, piše Business Insider.