Otvorene prijave za konferenciju Dani e-infrastrukture Srce DEI 2023: Pogledajte što vas sve čeka

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) od 28. do 30. ožujka organizira konferenciju Dani e-infrastrukture Srce DEI 2023, ujedno i završnu konferenciju nacionalnog strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) kojom će se obilježiti i njegov uspješan završetak. Konferencija će se održati u prostorima Mozaik Event Centra i Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu

Prvog dana konferencije održat će 13 radionica tijekom kojih će polaznici imati priliku usvojiti nova ili unaprijediti postojeća znanja u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija s primarnim fokusom na digitalne usluge i resurse Srca.

Nakon svečanog otvaranja konferencije, prvi pozvani predavač dr. sc. Eng Lim Goh, potpredsjednik i glavni tehnički direktor za napredno računanje i umjetnu inteligenciju u tvrtki Hewlett Packard Enterprise održat će pozvano predavanje s temom 'Data Edge-to-Cloud: Key Disruptions from AI'. U svojem predavanju govorit će o značaju superračunala i umjetne inteligencije, njihovim posebnostima i dobrobitima koje donose u provedbi znanstvenih istraživanja. Poseban naglasak bit će na odnosu između naprednog računanja i umjetne inteligencije te o tome kako se ta dva područja međusobno razvijaju, koje su razlike i sličnosti među njima te kako jedno utječe na drugo.

Dr. sc. Giorgio Rossi, profesor fizike na Università degli Studi di Milano te predstavnik Italije u Upravnom odboru EOSC-a trećeg dana konferencije održat će drugo pozvano predavanje s temom 'The challenge of digitalization of research: interoperability of research infrastructures and access to FAIR data for exploiting automated research workflows'. Govorit će o ulozi koju ključni elementi otvorene znanosti, a to su FAIR podatci i podatkovne usluge za istraživanje, imaju unutar EOSC-a, te koja je njihova uloga u jačanju interoperabilnosti istraživačkih infrastruktura.

'Budući da sve naše sustave i usluge izgrađujemo za zajednicu i sa zajednicom kojoj pripadamo, želja nam je poticati suradnju s našim dionicima. Kao i do sada, ovogodišnje izdanje konferencije Srce DEI zato donosi brojna izlaganja, panele i rasprave, te se nadamo da će svatko naći nešto što će mu biti zanimljivo. Da spomenem samo dio programa – predstavit ćemo usluge izgrađene na novim resursima HR-ZOO, bit će riječi o mikrokvalifikacijama u obrazovanju, digitalnoj pristupačnosti, novitetima u podršci administraciji studenata, te ćemo zajednici predstaviti i brojne projekte u kojima, zajedno s našim parterima, radimo na digitalnoj transformaciji znanosti i visokog obrazovanja.

Također, kao mandatna organizacija Republike Hrvatske u Udruženju EOSC, trećeg dana organiziramo nacionalni tripartitni sastanak Europskog oblaka za otvorenu znanost - EOSC-a. Na njemu ćemo okupiti predstavnike Europske komisije, Udruženja EOSC, EOSC Upravljačkog odbora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Vijeća Inicijative HR-OOZ s ciljem raspravljanja o nacionalnim prioritetima i aktivnostima potrebnim za implementaciju EOSC-a. Tijekom ovog dijela programa, predstavit ćemo i napredak uspostave Hrvatskog oblaka za otvorenu znanost te rad Inicijative za HR-OOZ', naglasio je dr. sc. Slaven Mihaljević, predsjednik Programskog odbora konferencije Srce DEI 2023.