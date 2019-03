Osnivač Microsofta živi u 60 milijuna dolara vrijednoj drvenoj kući s trampolinom u potkrovlju

Kada ste bogati kao Microsoftov osnivač Bill Gates, a to znači da na računima imate oko 100 milijardi dolara, možete si tu i tamo priuštiti i neke stvari nedostupne običnim smrtnicima.

Gates je tako u Redditovoj redovnoj rubrici 'Ask Me Anything' priznao da je njegov najveći luksuz u životu privatni zrakoplov. Osnivaču Microsofta ta letjelica dobro dođe da čim prije obavi silna poslovna putovanja, ali nije siguran da mu je to baš trebalo.