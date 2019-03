Na koje ste nasjeli? Ovo su neke od najguglanijih znanstvenih zabluda i nejasnoća

1/10

Možda su vas učili drugačije, ali ulje se ne stavlja u vodu u kojoj se kuha tjestenina. Ako ne vjerujete nama, koji samo prepisujemo ono što su o tome rekli znanstvenici, vjerujte Lidiji Bastianich koja je više puta rekla: 'Nemojte, ponavljam, nemojte dodavati ulje u vodu za kuhanje tjestenine! I to je naredba!' Istina, maslinovo ulje sprečava da se tjestenina zalijepi no opći je konsenzus je da se time čini više štete nego koristi. Budući da je ulje manje gusto od vode i sastoji se od hidrofobnih molekula, ono stvara sloj na vodi. Kada se tjestenina cijedi, voda se prelijeva preko nauljenog sloja i ostavlja svježi sloj ulja na tjestenini. A to sprečava da se umak zalijepi za tjesteninu. Međutim, ako ne koristite umak, ulje ima mali učinak pa vam bude svejedno.