Osam novih značajki za WhatsApp koje nas vesele, a mogle bi stići do kraja godine

Popularna aplikacija za brbljanje priprema niz novih značajki koje će ju učiniti praktičnijom za korištenje

Donosimo pregled novih značajki koje bi WhatsApp mogao ponuditi tijekom nadolazećih mjeseci, najkasnije do kraja ove godine.

2. Nestajuće poruke

Nestajuće poruke već su dostupne u WhatsAppu, ali samo za tekstualne poruke. Niz drugih aplikacija ima naprednije mogućnosti na raspolaganju, a u WhatsAppu namjeravaju u dogledno vrijeme proširiti svoje kako bi obuhvatili i multimedijske sadržaje poput fotografija i video zapisa.

Ova je značajka u testiranju za operativne sustave Android i iOS. Trebala bi postati dostupnom svim korisnicima. Navodno nestajuće sadržaje neće biti moguće pohraniti na mobitel ili ih prosljeđivati.

3. Podrška za više uređaja

Trenutno, što iritira nemali broj korisnica i korisnika, nije moguće koristiti isti broj za WhatsApp na više uređaja odjednom. Da, za to je moguće upotrijebiti WhatsApp Web, ali i za to trebate pri ruci imati mobitel ulogiran u WhatsApp, uz druga ograničenja.

Uskoro bi se u beta izdanju trebala pojaviti značajka koja bi mogla omogućiti podršku za korištenje na više uređaja odjednom. Kako sad stvari stoje, WhatsApp bi vam trebao prikazati stranicu s porukom Log in on a new device, a pristup bi trebao biti moguć s bilo kojeg uređaja.

4. Brzo preslušavanje audio poruka

Kad šaljemo ili primamo zvučnu poruku WhatsAppom možemo ju čuti reproduciranu normalnom brzinom. To nije problem s kraćim porukama, ali dulje mogu odnijeti puno dragocjenog vremena. U WhatsAppu tome namjeravaju doskočiti ubrzavanjem reprodukcije za 1,5 ili dva puta, slično kao na YouTubeu i drugim servisima.