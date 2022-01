Opera ima zanimljiv novi preglednik, a svidjet će se svima koje zanimaju - kriptovalute

Najnoviji preglednik poznatog proizvođača nudi pristup uslugama Weba 3, podržava ethereum i nudi opciju kripto-novčanika

Operin Web3 preglednik također dolazi sa agregatorom vrijesti pod imenom 'Crypto Corner' koji uključuje ključne informacije o kriptoalutama, cijenama, porezima na gorivo i kripto događajima, airdropovima i podcastima. Kao što je to bio slučaj sa preglednikom Opera, kompanijin novi preglednik uključuje VPN, kao i blokadu za praćenje kako bi osigurao veću privatnost i sigurnost, piše TechRadar .

Izvšrni potpredsjednik mobilnih aplikacija u Operi, Jorgen Arnesen, u službenoj je objavi spomenuo da će nov projekt 'Crypto Browser Project' korisnicima pružiti jednostavno Web3 iskustvo.

'Interes u Web3 nastavlja rasti, no ni jedan postojeći preglednik ne pruža elegantno i sigurno iskustvo na decentraliziranom internetu. Operin kripto preglednik obećava jednostavnije, brže i privatnije Web3 iskustvo za korisnike. On pojednostavljuje Web3 iskustvo koje je često zbunjujuće prosječnom korisniku te nastoji Web3 dovesti do njegovog punog potencijala.'

Ugrađen kripto-novčanik

Operain nov preglednik internet temeljen na blockchainu nastoji učiniti jednostavnim poput Weba 2 izravnim pristupom decentraliziranim burzama, NFT-ima temeljenima na Webu3 i decentraliziranim gejming aplikacijama. Također postoji integrirana podrška za Twitter i Telegram kojoj se može pristupiti izravno iz preglednikovog bočnog izbornika.

Naravno, u kombinaciju također ulazi i posvećen kripto novčanik koji, bar na početku beta testiranja, podržava Ethereum. Opera planira proširiti polje operacija preko svih većih mreža i sustava putem partnerstva s Polygonom, Solanom, Nervosom, Celom, Unstoppable Domainsima, Handshake ENS-om i mnogim drugima.

Preglednikov novčanik podržava standarde ERC-20 kao i ERC-721 tokene s podrškom za ERC-115 koja dolazi u prvom kvartalu 2022. Korisnici će također moći kupovati kriptovalute pomoću ugrađenog sustava za kupnju i razmjenu kriptovaluta.

Operin nov preglednik trenutno je u beti, a možete ga preuzeti ovdje.