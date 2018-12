OLED protiv LED-a: U čemu je razlika i zašto bi vas se ona trebala ticati

Jednom kada odlučite kupiti televizor ili jednostavno želite saznati više o tehnologiji oko vas definitivno ćete naići na ova dva pojma: OLED i LED. Koja je razlika među njima i kako ona utječe na kakvoću slike? Saznajte u našem vodiču

Uz nekoliko časnih izuzetaka poput QLED-a koji je u najnovijim inačicama prišao opasno blizu OLED-u, LCD ekrani do danas nisu mogli premašiti tu kvalitetu slike. To u neku ruku i ide u prilog LG-ju, čiji OLED televizori tankog profila nastavljaju sakupljati nagrade.

Ako tražite TV ekran koji možete gledati iz širokog spektra kutova, LED možda nije najbolji izbor, s obzirom na to da kvaliteta slike polako nestaje kako idete u stranu. Premda ovo varira među modelima, što znači da neki televizori imaju širi, a neki uži kut gledanja, on je apsolutno uvijek vidljiv. Premda IPS paneli imaju za nijansu širi kut gledanja od standardnog LCD-a, problem nastaje u kontrastu u odnosu na konkurentske VA panele te konačno - niti jedan od njih ne dolazi blizu OLED-u.

Veličina

Ako tražite ekstra masivni televizor, tu ćete vrlo vjerojatno htjeti posegnuti za LCD-om. Premda je OLED zbilja napredovao prošlih nekoliko godina, najveći OLED paneli i dalje su manji od najvećih LCD panela koji zahvaljujući novim tehnologijama mogu imati dijagonalu veću od 100 inča.

Cijena

Nekad davno cjenovna utrka između LCD/LED ekrana i OLED-a uvijek je završavala pobjedom LCD-a, no valja naglasiti bitnu stavku koja će vam možda promijeniti gledište na cijelu usporedbu, a to je da su OLED ekrani, svi do zadnjeg, premijski proizvod. Na tržištu praktički ne postoji televizor srednje klase koji koristi OLED panel i, vjerujte nam - bit ćete sretni ako pronađete OLED panel jeftiniji od 12 tisuća kuna. Ako uspoređujemo isključivo cijenu, LCD možete dobiti po nižoj cijeni, no samo ako gledate niži razred. QLED (koji koristi LCD tehnologiju) cjenovno je praktički isti kao OLED, što zapravo svodi priču na osobne preferencije i prioritete pojedinog kupca.