Novi najveći 3D printer na svijetu može isprintati kuću za 80 sati

Američko sveučilište University of Maine predstavilo je najveći polimerni 3D printer na svijetu. Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) može ispisivati predmete velike do nešto manje od 30 metara duljine, 9,7 m širine i 5,4 m visine.

Također može ispisati do 226 kilograma materijala za sat i dinamički se prebacivati između tehnika ispisa kako bi odgovarale različitim aspektima složenih poslova.