Novi 5G smartfon, pametne perilice, projektori: evo što je Samsung predstavio u sklopu virtualne konferencije Life Unstoppable

Poznati korejski proizvođač predstavio je novu kolekciju smartfona, bijele tehnike, televizora i drugih elektroničkih uređaja u sklopu virtualne konferencije smještene u virtualni stan

Projektor The Premiere dolazi u kompaktnim modelima od 120 i 130 inča koji se mogu projicirati bilo gdje. The Premiere sadrži ugrađeni woofer zvučnik, Acoustic Beam sustav ozvučenja i trostruke lasere koji projiciraju sliku u '4K kvaliteti'. The Premiere LSP9T prvi je HDR10+ certificirani projektor. Ove godine bit će dostupan u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švicarskoj, Austriji, Nizozemskoj, Belgiji, Italiji, Španjolskoj i skandinavskim zemljama.

The Terrace je prvi Samsung zaslon dizajniran za gledanje na otvorenom. The Terrace Soundbar imaju IP55 ocjenu koja ih štiti od vanjskih uvjeta poput kiše, vlage, prašine i insekata. The Terrace ima anti-reflection tehnologiju za uklanjanje odsjaja, a prosjek od 2000 nita svjetline zaslona i QLED 4K kvalitete slike. The Terrace će prvo biti dostupan u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Velikoj Britaniji i Švicarskoj u modelima od 55, 65 i 75 inča.

The Sero je mobilni televizor optimiziran za prikaz sadržaja na velikom ekranu uz mogućnost kontrole putem smartfona.

SQ950 je novi soundbar koji dolazi s tankim okvirom i omjerom zaslona i tijela od 99%. Q950T i Q900T imaju Q-Symphony zvuk te su kompatibilni sa QLED televizorima.

G9 i G7 su novi predstavnici Samsungove Odyssey serije monitora koji dolaze sa brzinom osvježavanja od 240 Hz. QLED zaslon podržava standard HDR10+. Odyssey G5 se pridružuje postojećim Odyssey vodećim modelima te dolazi sa novom Flicker-Free tehnologijom koja smanjuje umor očiju pri gejmanju.

Smartfoni, tableti i nosivi uređaji

Najnoviji dodatak Samsung obitelji tableta, Galaxy Tab A7 dolazi sa 10,4-inčnim zaslonom smještenim u simetričnom okviru s metalnim završnim slojem.

Samsung je također najavio novu fitnes narukvicu - Galaxy Fit2. Uređaj automatski otkriva i prati do pet različitih vrsta aktivnosti pružajući uvid u kondiciju, kao što su sagorijevane kalorija, puls, udaljenost i tako dalje. Fit2 nadgleda uzorke spavanja, pružajući dnevnu analizu i rezultat spavanja. Stakleni zaslon dolazi s preko 70 različitih opcija lica te dolazi s baterijom koja, prema Samsungu, radi do 15 dana bez potrebe za punjenjem.