Netflix možete gledati besplatno, objasnit ćemo vam kako

Među naslovima koje možete tako pogledati su Stranger Things, Bird Box, The Two Popes, Elite, The Boss Baby: Back in Business, Love is Blind, Grace and Frankie...

U servisu za streaming video sadržaja Netflix omogućili su gledanje dijela njihovih originalnih sadržaja bez plaćanja i izrade korisničkog računa. Dosad ste Netflix mogli besplatno gledati samo ako ste se prijavili za besplatno probno razdoblje ograničenog trajanja. To se promijenilo uvođenjem kategorije Watch Free, u kojoj su globalno dostupni filmovi i prve epizode popularnih TV serija.