Nove poslovne prilike u IT-ju, pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled oglasa u IT sektoru. Pronađite vašeg favorita i javite im se već danas

Kontinuirano rastu i otvaraju nove poslovnice. Ulažu u visoke standarde u svim segmentima poslovanja te razvoj odnosa sa poslovnim partnerima i klijentima. Glavni aduti po kojima se ističu kao poslodavac su stimulativna primanja, mogućnost internog rasta i razvoja te ugodno radno okruženje. Oni su Interigre, a trenutno su u potrazi za osobom koja će im se pridružiti na radnom mjestu: Senior sistem administrator (m/ž). Prijave primaju najkasnije do 13. travnja.

Blitz-Cinestar zapošljava Sistem administratora (m/ž). Ako posjeduješ minimalno 5 godina radnog iskustva na srodnim poslovima, backup sustave imaš u 'džepu', tražiš dinamičan i izazovan posao, voliš kino te si motiviran/a za učenje i usavršavanje, ovo je prilika kao stvorena za tebe. Nude ti poticajne uvjete rada te mogućnost osobnog i profesionalnog razvoja. Javi im se čim prije, jer prijave na oglas primaju do 3. travnja. Vidimo se u Cinestaru!

Fero-Term je najveći trgovački lanac u regiji, s najkvalitetnijom i najširom ponudom kupaonske i sanitarne opreme, pločica, opreme za grijanje i hlađenje te ostalog popratnog materijala. Čvrsto vjeruju u svoje zaposlenike i omogućuju im, uz kontinuiran sustav edukacija i seminara, da ostvare svoj puni potencijal. U to se možeš uvjeriti ako im se pridružiš na poziciji: Tehničar IT (m/ž). Svoj životopis im pošalji do 3. travnja.