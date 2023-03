Kupili ste novo računalo i sve što vidite je nepotreban softver? Evo kako ga se možete riješiti

Bloatware je kolektivno ime za softver koji dolazi predinstaliran na kupljenim računalima te koji, među ostalim, uglavnom zauzima dragocjen prostor na disku. Pokazat ćemo vam kako ga deinstalirati

Ako koristite Windowse 11, operativni sustav s kojim dolaze sva nova računala, aplikacije koje ne trebate možete deinstalirati putem ugrađenog izbornika. Sve što trebate napraviti je u pretragu upisati 'Add or remove programs' i vidjet ćete značajku za instalaciju i deinstalaciju softvera. U novom izborniku imat ćete listu svih programa, a svaki koji želite deinstalirati možete maknuti klikom na tri točkice na desnoj strani te biranjem opcije 'Uninstall'.

Predinstalirani softver koji vam ne treba nosi kolektivni naziv bloatware te je vrlo česta pojava kod novih računala. Što je još gore, dio tog softvera dolazi bez licenci, što znači da njihovi tvorci očekuju da ćete biti oduševljeni besplatnom verzijom i onda platiti mjesečnu ili godišnju pretplatu. Kako biste pokazali svoj odgovor na njihova nastojanja, sve nepotrebne programe, ako to želite, možete deinstalirati.

Čim ste kupili računalo s predinstaliranim operativnim sustavom, postoji izvjesna šansa da je s tim operativnim sustavom došla hrpa softvera koji vam zapravo ne treba. Problem je to što, pored oduzimanja sistemskih resursa, taj softver zauzima mjesto na disku.

Ako niste sigurni koji program želite deinstalirati, samo se zapitajte 'treba li mi ovo?', a ako je odgovor 'ne', deinstalirajte ga. Ako želite biti oprezni i deinstalirati samo programe za koje sto posto znate da ih nećete koristiti, možete to napraviti nakon što njihovo podrijetlo provjerite na internetu. Stranice poput Should I Remove mogle bi vam biti od velike koristi.

Želite li deinstalirati direktno iz startnog menija, kliknite na ikonicu Windowsa, nakon toga na 'All Apps' i desnim klikom birajte program koji želite deinstalirati. Birajte 'Uninstall' i to je to.

Neki će programi možda 'pružati otpor', pa ćete morati ponovno pokrenuti uređaj, no to je scenarij koji je nužan kod nekih aplikacija, zaključuje Verge.