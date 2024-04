Nizozemski zoo gradi 'Noinu arku' za koralje

S obzirom na to da su zbog klimatskih promjena, pretjeranog izlova i onečišćenja koralji globalno ugroženi, zaposlenici zaduženi za konzervaciju ugroženih vrsta u zoološkom vrtu Burgers u nizozemskom Arnhemu odlučili su stvoriti svojevrstan rezervat za tu ugroženu vrstu.

Nakon što se uvjeti poprave koralji bi se mogli ponovno vratiti u svoja izvorna staništa, rekla je biologinja zaposlena u zoološkom vrtu Nienke Klerks. 'Ovim projektom stvaramo svojevrsnu rezervu koralja. Stoga ćemo ih, u slučaju da u divljini izumru i dalje imati u akvarijima', rekla je Klerks.

Zbog vrlo sporog rasta koralja, a to je godišnje od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara, proći će godine prije nego što se bilo koji koralj bude mogao vratiti u divljinu. No čak i u tom slučaju uvjeti bi se morali bitno poboljšati da bi koralji ondje mogli dalje rasti i napredovati, kazala je biologinja.

Zoološki vrt radi na projektu izgradnje koraljnog rezervata zajedno s Oceanografskim muzejem Monaka i još dva francuska akvarija, a Klerks se nada da će se im se u projektu pridružiti još zooloških vrtova.