Nintendo krije tajni projekt: U pripremi je više od drugog Nintendo Switcha

Pretpostavlja se da bi ovaj uređaj mogao biti neka vrsta periferije za nadolazeću Switch 2 konzolu, možda nešto poput docka koji bi omogućio bežično povezivanje konzole s TV-om, slično PlayStation Portalu. Iako nema puno informacija, nagađa se da bi mogao poboljšati funkcionalnost Switch 2 konzole, čineći je svestranijom. No, sve su to još uvijek pretpostavke jer Nintendo obično drži detalje o novim proizvodima u tajnosti do trenutka lansiranja.

Šuška se da će Switch 2 biti predstavljen najranije 2025. godine, a do tada Nintendo nastavlja prodavati trenutne verzije Switch konzole, dok fanovi željno prate svaku novu informaciju o nadolazećem uređaju.