Neoprezno ih šaljete? Stigao je novi alat za uklanjanje slika koje ne bi trebale biti online

Novi alat online mogao bi riješiti problem koji je mučio i muči mnoge koji šalju eksplicitne fotografije i video zapise putem interneta. Take It Down, kako je alat nazvan, djelomično je financirala tvrtka Meta Platforms, u čijem su vlasništvu Facebook i Instagram. Njime upravlja National Center for Missing and Exploited Children.

Pomoću tog alata je moguće anonimno i bez učitavanja slika stvoriti digitalni otisak slike. Taj otisak je u stvari jedinstveni set brojeva kojeg se naziva hash, kojeg je moguće pohraniti u bazu podataka koju koriste tehnološke tvrtke koje su pristale sudjelovati u projektu, kako bi ga uklonile sa svojih servisa. Neće biti uklonjene sve sporne fotografije Osim Facebooka i Instagrama, u projektu zasad sudjeluju Yubo, OnlyFans i Pornhub. Twitter i TikTok još se nisu priključili. Ako je sporna fotografija ili video zapis na nekom drugom servisu, ili ako je poslan putem enkripcijom zaštićene platforme poput WhatsAppa, neće biti uklonjen. Također, ako netko promijeni sliku (recimo, izreže ju, doda joj emoji ili pretvori u meme), time će postati nova slika i dobiti novi hash. Slike koje su vizualno slične - recimo, ista fotografija s ili bez filtera na Instagramu - imat će slične hasheve, koji će se razlikovati po samo jednom broju.