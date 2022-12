Što je Lensa AI, kako funkcionira i zašto trebate biti oprezni odlučite li je koristiti?

Društvene mreže preplavile su digitalne inačice korisničkih autoportreta koje je napravila umjetna inteligencija. No, sve te lijepe slike imaju i svoje ružno naličje

Pokrenuta je kao alat za obradu fotografija 2018. godine, ali je tijekom studenog ove godine ponudila novu značajku Magic Avatars, pomoću koje digitalne autoportrete možete pretvoriti u umjetnička djela s nizom unaprijed zadanih tema, od popa preko vilinskih princeza do animea.

Iako izričito naglašavaju kako se to ne događa, postoji zabrinutost oko toga da bi u Prisma Labs mogli zadržati vaše fotografije i nastaviti ih koristiti.

Upozorit će vas na moguće nepreciznosti u slikama, pa ćete trebati prihvatiti uvjete korištenja prije no što nastavite. Recimo, može se dogoditi da dobijete sliku s više prstiju, ruku ili glava nego što ih doista imate, a moguća su i druga neugodna iznenađenja. No, o tome nešto više malo kasnije.

Značajka je dostupna besplatno tijekom sedmodnevnog probnog razdoblja. Nakon toga očekujte pretplatu koja se kreće od 14,99 do 49,99 američkih dolara za godišnji neograničeni pristup. Kako bi koristili Magic Avatar, trebat ćete izdvojiti još 3,99 USD za 50 slika. Za hrvatsko tržište to je 27 kuna .

Uz to, iz uvjeta korištenja nije jasno pristajete li na dijeljenje podataka ugrađenih u fotografije ili ne, piše CNBC.

U pojedinim slučajevima osobe azijskog ili afričkog porijekla su u Lensinim djelima prikazane s više bjelačkim crtama lica i svjetlije boje kože.

Meni se dogodilo da sam u nekoliko izdanja dobio plave oči, iako imam smeđe. A i aplikacija je ocijenila kako bi bilo zgodno prikazati me kao posve ćelavog. Bilo mi je zabavno, no vjerujem kako ima ljudi kojima se to ne bi svidjelo.

Također se znalo događati da rezultat rada Lense ne nalikuje baš (ili uopće) ljudskom biću kojeg je portretiralo ili bi aplikacija napravila golišave, odnosno pretjerano seksualizirane portrete, s izazovnim pozama ili ogromnim dojkama.

Novinarka Wireda je, recimo, opisala kako jedna od njenih dječjih fotografija završila u neprilično izazovnoj pozi za tu dob.

Stoga imajte na umu kako Lensin rad - koliko god dojmljivo izgledao - nije uvijek savršen. Mogu vas dočekati i neugodna iznenađenja