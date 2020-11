Neobični simptomi Covida-19: Štucate, suze vam oči, imate crvene nožne prste i ponekad halucinirate?

Gubitak okusa i mirisa jedan je od najraširenijih simptoma zaraze koronavirusom. Pomalo neobičan, ali svakako ne i jedini koji se našao na popisu simptoma koje navodi i Svjetska zdravstvena organizacija, od vrućice, preko suhog kašlja i umora, sve do otežanog disanja, bolova u prsima i gubitka govora ili onemoćalosti

No neki su s koronavirusom uspjeli povezati broj odlazaka na zahod, promjene na koži pa i ustrajno štucanje. Ponekad se čini da se stalno pojavljuju noviji, čudniji i neočekivaniji simptomi . neke od njih pobroijali su novinari časopisa Glamour .

Liječnica opće prakse dr. Diana Gall tvrdi da pacijenti s koronavirusom mogu primijetiti 'suptilne promjene u svojim gastrointestinalnim navikama' prije nego što im se postavi dijagnoza. pacijente upozorava da pripaze na 'mekše stolice i češće odlaske na zahod' jer bi to mogli biti znakovi zaraze koronavirusom. To bi, ako ništa drugo, moglo objasniti povremene nestašice toaletnog papira u svijetu.

Štucanje

Ovaj se navodni simptom temelji na slučaju 62-godišnjeg muškarca iz Chicaga kojemu je koronavirus dijagnosticiran nakon četiri dana upornog štucanja. Prema izvješću objavljenom u American Journal of Emergency Medicine, snimka pluća pokazala je da pacijent ima smanjen kapacitet pluća. No, ni ovaj simptom zasad nije naveden na službenom popisu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Gubitak sluha

Često smo slušali i čitali izvještaje o gubitku mirisa ili okusa, ali istraživači s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Johnsa Hopkinsa sugeriraju da koronavirusi ne utječu samo na nos i grlo, već i na uho i mastoidnu kost lubanje. Studija je analizirala tri starija pacijenta u sedmom i devetom desetljeću života i zaključila da je virus prisutan u srednjem uhu i mastoidu.