Ne žurite s brisanjem korisničkog računa na X. Evo što trebate učiniti umjesto toga

Ako je korisničko ime vaše osobno ime, nadimak ili nešto drugo po čemu ste prepoznatljivi, to bi moglo dovesti do problema.

Očito, s time će više nevolja imati poznate i slavne osobe, ali ni vama vjerojatno neće biti baš svejedno ako netko odjednom može tvitati naizgled u vaše ime. Koriste li X Premium, imaju mogućnost službenog potvrđivanja korisničkog računa, koji će većini korisnika vjerojatno djelovati autentično.

Možda vas nije naročito briga što će netko tvitati pod vašim imenom. To je, naravno, legitiman stav, ali – imajte na umu kako poslodavci sve češće provjeravaju i društvene mreže prije no što se odluče zaposliti nekog. Moglo bi vam se, dakle, obiti o glavu kad se najmanje nadate.

Što možete poduzeti kako bi to spriječili? Nemojte obrisati korisnički račun, samo ga napustite.

Kako sigurno napustiti X?

Obrišite sve svoje objave. Ako je dugo bio aktivan i puno ste objavljivali, to bi moglo potrajati jer besplatna opcija omogućava brisanje samo jedne po jedne objave.

Možete također posegnuti za alatima kao što stu Tweet Deleter ili Delete Tweet. Ulogirate se u X i prepustite brisanje njima. Obrisat će čak i lajkove, ako vam to nešto znači. Ali, za njihove usluge morat ćete izdvojiti nešto novca.

Neki od tih servisa omogućit će vam arhiviranje i pohranu obrisanih objava, no to možete učiniti i putem samog X-a.

Nakon što ste se riješili objava i lajkova, otvorite Settings and privacy, pa zatim Privacy and safety i onda Audience and tagging. Odaberite Protect your posts.

Potom otvorite svoj korisnički profil, pa Edit profile. Obrišite sve osobne podatke i zamijenite profilnu fotografiju nečim neutralnim.

Na kraju, zamijenite lozinku novom, koju neće biti moguće pogoditi, piše Life Hacker.