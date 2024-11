Kada je X promijenio algoritam u korist desnice? Stručnjaci imaju odgovor

Platforma X, ranije poznata kao Twitter, ponovno je u središtu kontroverzi zbog optužbi za algoritamsku pristranost. Istraživači sa Sveučilišta Queensland u Australiji tvrde da su pronašli dokaze o promicanju konzervativnog sadržaja, posebice nakon što je Elon Musk formalno podržao Donalda Trumpa 13. srpnja 2024., na dan kada je Trump bio meta neuspjelog atentata.

Istraživanje algoritamske pristranosti

U dokumentu naziva 'A computational analysis of potential algorithmic bias on platform X during the 2024 US election', istraživači su koristili statističke modele kako bi usporedili obrasce angažmana korisnika prije i nakon navodne promjene algoritma. Cilj je bio utvrditi jesu li konzervativni računi, uključujući Muskov, imali prednost u vidljivosti i angažmanu.

Prema analizi, značajan skok u angažmanu dogodio se sredinom srpnja 2024., što istraživači povezuju s Muskovim otvorenim iskazivanjem podrške Trumpu. U dokumentu se navodi: 'Analiza otkriva strukturalnu promjenu u obrascima angažmana sredinom srpnja, što sugerira promjene na razini platforme koje su utjecale na metrike angažmana svih računa pod istragom.'