Pođe li s misijom Demo-2 sve kako je planirano, SpaceX je na dobrom putu kako bi dobio trajnu dozvolu za letove s ljudskom posadom u svemir

U tvrtki SpaceX spremaju se poslati prve ljude u orbitu oko Zemlje. Bit će to prvo lansiranje iz Sjedinjenih Država nakon dugog razdoblja. Podsjetimo, zadnji space shuttle umirovljen je u srpnju 2011. godine.

Bit će to ne samo probni let za tu letjelicu, već i o prvi let u potpuno novom svemirskom brodu u zadnjih skoro pa 40 godina. Inženjeri u SpaceX-u provjeravaju sve što se provjeriti može kako bi se potencijalni rizici sveli na najmanju moguću mjeru.

O kolikom je riziku riječ? Pa, u NASA-u su se potrudili izračunati koliki su izgledi da će misija biti neuspješna ili da će astronauti tijekom nje poginuti. Propast misije otprilike je 4,5 puta izglednija nego smrt astronauta.

Sustav za spašavanje snizio rizike

NASA-in program Commercial Crew od dobavljača koji u njemu sudjeluju (uz SpaceX tu je, primjerice, i Boeing) traži pridržavanje niza sigurnosnih mjera kako bi mogli slati ljude u svemir. Među tim mjerama ističu se mogućnosti gubitka posade i propasti misije.

Povijesno gledano, NASA-in space shuttle imao je omjer gubitka posade oko jedan naspram 68. Od 135 misija dvije su - Challenger 1986. godine i Columbia 2003. - okončane gubitkom posade (po sedam u oba slučaja). Propast misije podrazumijeva neuspjeh u ostvarivanju ciljeva bez smrtnih slučajeva među posadom.

U NASA-i su izračunali kako je rizik za posadu Crew Dragona jedan naspram 276, a rizik za misiju jedan naspram 60. Granica tolerancije je jedan naspram 270 za cijelu misiju. Rizik gubitka posade razmjerno je nizak zahvaljujući sustavu za spašavanje uspješno testiranom u siječnju ove godine.