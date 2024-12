Na Facebooku se prepucavaju Rimac, Zurovec i Deak: 'Ok mi je i otići ako to želite'

'On je rađen u tajnosti, i u njemu se nalazi hrpa nelogičnosti, no jedna stavka je uznemirujuća! To je planirana prodaja gradskog zemljišta na kojem se nalazi kampus Rimca za iznos od samo 10 milijuna eura. No kako su te parcele opterećene pravom građenja, postavlja se pitanje hoće li biti i jedan zainteresiran kupac osim firme Rimac Technology?

Trenutačni ugovor o pravu građenja podrazumijeva da, ako investitor ne dovrši kampus, ne pokrene proizvodnju ili odustane od projekta, to zemljište s nekretninom pripadne Gradu. Ako se pak investicija dovrši, nakon 69 godina to zemljište vraća se u gradsko vlasništvo. I u jednom i u drugom slučaju bez naknade investitoru za nekretninu na njemu. To je jako dobar dogovor za građane. Međutim, po novome bi to zemljište, koje je 2021. godine vrijedilo, prema procjeni, blizu 11 milijuna eura, a na kojem se u međuvremenu izgradio možda najveći poslovni objekt u Hrvatskoj vrijedan 150 - 200 milijuna eura, bilo prodano investitoru za samo 10 milijuna eura. Time bi se grad odrekao svih prethodnih uvjeta i prava', napisao je Deak. Tvrdi kako spomenuta priča nije stvar politiziranja.

'Ja sam vam rekao kako se ne namjeravam kandidirati za gradonačelnika, ali ne želim dopustiti da nakon što Zurovec izgubi izbore, ili možda završi u pritvoru, moram s pognutom glavom izvršiti primopredaju novoj gradskoj vlasti. Ovo je naš grad. Mi nismo taoci jednog lokalnog šerifa i njegovih osobnih političkih ambicija. Sveta Nedelja je na karti Hrvatske kao primjer ekonomskog uspjeha i u ovim trenucima odlučujemo hoćemo li nastaviti u tom smjeru ili ćemo postati još jedan 'grad slučaj' ', poručio je Deak.