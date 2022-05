Musk o zabrani Trumpa na Twitteru: To je moralno pogrešno i jednostavno glupo, poništit ću blokadu

Glavni direktor Tesle Elon Musk, koji je nedavno kupio Twitter, rekao je u utorak da će poništiti zabranu bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da se koristi tom društvenom mrežom

Musk je to rekao na konferenciji Financial Timesa "Future of the Car". Musk, koji se smatra "apsolutistom slobode govora", nedavno je platio 44 milijarde američkih dolara za Twitter.

Twitter nije odgovorio na zahtjev za komentarom.