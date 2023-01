Mogao bi vas osvojiti: Edge uskoro dobiva novost koju nema nitko

Web preglednik Edge svojim odličnim mogućnostima uspješno se nosi s konkurencijom, no nikako da pronađe put do većeg broja korisnika. To bi se sad moglo promijeniti

Microsoftov Edge nikako da pronađe put do većeg broja korisnika. Prema posljednjim podacima iz prosinca ove godine, udomaćio se kod tek 4,4 posto korisnika interneta, a što je boljka koju Microsoft vuče još od, tada zastarjelog, Internet Explorera. Otkako je Microsoft ‘ubio’ Internet Explorer, sve karte u ovom segmentu bacio je na Edge. Njihov trenutni preglednik bez problema se nosi sa svim online zadacima kao i alternative. Štoviše, na nekim testovima upravo se Edge pokazuje kao najbolji izbor.

Kako bilo, u Microsoftov Edge sada dolazi prilično zanimljiv novitet - Edge Split Screen, podijeljeni prikaz dviju web stranica unutar jednog taba/kartice. Naravno, uvijek možete koristiti nekoliko prozora za prikaz nekoliko stranica istovremeno, no Edge Split Screen znatno olakšava rad s dvije stranice bez povlačenja kartica i raspoređivanja prozora. Također možete promijeniti veličinu podijeljenih kartica i otvoriti veze jednu do druge. Ovo nije prvi put da Microsoft dopušta otvaranje dviju stranica u jednom prozoru. Nedavno predstavljena rubna bočna traka omogućuje vam dodavanje i 'prikvačivanje' web stranica za brz pristup. Također, sama ideja nije nova. Preglednik Vivaldi, naprimjer, nudi napredniju verziju ove značajke, dopuštajući korisnicima da jedan prozor podijele na četiri kartice. Kako omogućiti Microsoft Edge Split Screen: instalirajte Microsoft Edge Beta, Dev ili Canary

idite na edge://flags/#edge-split-screen i postavite zastavicu na Enabled

ponovno pokrenite preglednik. Otvorite bilo koju web stranicu i kliknite gumb Split Screen na alatnoj traci. Preglednik će otvoriti novu karticu pored trenutne stranice.