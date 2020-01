Mislili ste da Cybertruck izgleda čudno? Čekajte da vidite službene suvenire

Čak i Tesla nastoji profitirati od gafa sa službenog predstavljanja Cybertrucka - njihova službena majica ima tragove razbijenog stakla prozora, a Musk na Twitteru tvrdi da je otporna na metke i da je (definitivno) vrijedna vaših 45 dolara

Zanimljiva stvar vezana uz Elona Muska, odnosno način na koji vrlo često privlači pažnju je da nastoji zaraditi na svojim greškama. Gaf s razbijenim staklom tijekom premijernog predstavljanja Cybetrucka zauzima sjedeće mjesto pored otvorene prodaje bacača plamena iz Boring Companyja.

Proizvođač električnih vozila odnedavno nudi majice s kratkim rukavima na kojima se vidi trag razbijenog stakla - podsjetnik na trenutak kada je Franz von Holzhausen loptom razbio 'neprobojni' prozor Cybertrucka pred stotinama prisutnih novinara.

Majica, kao i sam kamion, košta prilično puno. Za nju Tesla traži paprenih 45 dolara, no to očigledno ne zaustavlja fanove koji su ju zbilja spremni kupiti. Teslin šef Elon Musk išao je tako daleko da je na Twitteru (u već uigranom stilu) počeo pričati o tome da je majica otporna na metke. Naravno, ako ne volite crne majice s kratkim rukavima, tu je i šilterica s logotipom Cybetrucka koja košta 'samo' 30 dolara (plus poštarina).