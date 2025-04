Microsoft slavi pedeseti rođendan, a ovo je njegova najluđa prezentacija ikad

Microsoft danas slavi 50. rođendan. Tehnološku su tvrtku 1975. godine osnovali Bill Gates i Paul Allen, nakon čega je velikom brzinom izrasla u jednog od najutjecajnijih i najtransformativnijih igrača u povijesti računalne industrije.

Za mnoge koji su pratili Microsoftov put kroz desetljeća, ključni trenutak bio je 1981. i lansiranje operativnog sustava MS-DOS. Taj je softver postao standard za IBM-kompatibilna računala, učvrstivši Microsoft kao dominirajuću silu u svijetu tehnologije.

Još jedan vrlo važan trenutak dolazak je Windowsa 95, 14 godina kasnije - operativnog sustava koji je uistinu revolucionirao osobno računalstvo, učinivši ga dostupnijim i jednostavnijim za korištenje širokim masama.

Godine 2001. stigao je i Xbox kojim je Microsoft zakoračio na tržište igraćih konzola. Bila je to iznimno uspješna odluka kojom je tvrtka prešla granice softvera i zakoračila u svijet hardvera.

No, pustimo mi sve to. Za većinu će će najveći vrhunac Microsoftove povijesti zauvijek ostati govor tadašnjeg izvršnog direktora Stevea Ballmera iz 2000. godine. Na velikoj Microsoftovoj konferenciji Ballmer je u ekstatičnom zanosu trčao pozornicom, znojeći se i jedva dišući, dok je 14 puta zaredom vikao riječ 'developers' kako bi svima jasno dao do znanja na što se tvrtka mora fokusirati — na developere, naravno.