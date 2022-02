Meta uvodi mjere: ograničava se pristup ruskim državnim medijima u Ukrajini, blokiraju se računi koji šire dezinformacije

Kompanija je nedavno demonetizirala račune nekim ruskim organizacijama te tvrdi da je blokirala četrdeset računa, grupa i stranica koje šire lažne informacije o ratu u Ukrajini

'U kontaktu smo s vladom Ukrajine te smo na njihov zahtjev ograničili pristup nekim računima u Ukrajini, uključujući one koji pripadaju nekim ruskim državnim medijima' rekao je Clegg. Također je naglasio da trenutno rusima ne žele u cijelosti blokirati pristup platformi zato jer 'vjeruju da gašenjem ovih usluga utišavamo moć izražavanja u vrlo presudnom trenutku' rekao je.

U kratkom brifingu održanom tijekom subotnje večere, David Agranovich, Metin direktor za ometanje prijetnji rekao je da problematični računi nisu uspjeli sakupiti velik broj pratitelja - u trenu blokiranja imali su oko 4000 pratitelja na Facebooku i oko 500 na instagramu.

Lažne persone koje su ciljale građane Ukrajine korišteni su za prosljeđivanje na stranice s lažnim vijestima koje objavljuju tvrdnje koje, rekao je Nathaniel Gleicher, Metin voditelj sigurnosti. 'potkopavaju ukrajinsku vladu i podupiru aktivnosti ruskih faktora'. 'Objavljivali su tvrdnje o tome da Zapad izdaje Ukrajinu i to da je Ukrajina propala država' nadodao je Agranovich. 'Također su tvrdili da potiču iz Kijeva te su urednici vijesti, zrakoplovni inženjeri i autori znanstvenih radova'.

Kompanija je u objavi rekla da je njihova istraga vezana uz ove račune kontinuirano nastojanje no da je ljude iza lažnih računa povezala s računima koje je izbrisala 2020. Facebookovi sigurnosni istaržuitelji su u to vrijeme rekli da se aktivnost mogla povući do 'pojedinaca u Rusiji, regiji Donbas i dvije medijske organizacije u Krimeji - NewsFrontu i SouthFrontu'.

Ghostwriter

Facebookovi istražitelji također su upozorili da se skupina Ukrajinskih novinara istražitelja, vojnih dužnosnika i ostalih javnih figura našla na meti hakerskih skupina. Aktivnost koju Facebook pripisuje entitetu pod imenom 'Ghostwriter' također je orkestrirana za šrenje dezinformacija. Facebook je rekao da Ghostwriter obično koristi phishing napade kako bi preoteo email račune i društvene račune ne bi li objavio dezinformacije glumeći da je neka od javnih ličnisti.

'Prepoznali smo nekoliko pokušaja napada na korisnike Facebooka te objavljuje videe koji Ukrajinske trupe prikazuje kao slabiće koji se predaju Rusima.' rekao je Agranovich. Facebook ne špekulira tko se točno nalazi iza Ghostwritera, no ostali istražitelji tvrde da se radi o Bjelorusima.

Ukidanje računa dolazi u jeku Facebookovog nastojanja ograničavanja ruske moći dezinformiranja na platformi. Facebook je prošlog tjedna objavio da formira specijalni sigurnosni centar koji će pratiti situaciju u Ukrajini te pomoći brzim odgovorom na pokušaje dezinformiranja i zastrašivanja. Društvena je mreža također ukrajinske korisnike potaknula da zaključaju svoje račune.

Kad su ga pitali hoće li Facebook nakon EU-ove blokade dvije velike ruske medijske kuće globalno blokirati ruske državne medije, Gleicher je odgovorio: 'S obzirom na situaciju i brz razvoj događaja, nastavljamo procjenjivati najširi raspon opcija'.